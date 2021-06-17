Россия и США могут создать новый формат переговоров по Донбассу
При этом Путин по-прежнему не прочь встретиться и с самим Владимиром Зеленским.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Новый формат переговоров по ситуации в Донбассе в виде консультаций может появиться после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Затронет он только Россию и США, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"На вчерашнем саммите говорилось, что в целом подобная практика обмена информацией в этом сложном процессе скорее положительная и заслуживает внимания. Поэтому говорилось, что можно было бы такой процесс консультации возобновить при готовности обоюдной", — сказал Песков.
По его словам, никакой речи об отказе от "нормандского формата" не идёт. В нём работа должна продолжаться, поскольку в его рамках должно быть достигнуто выполнение Минских соглашений, подчеркнул Песков. При этом он добавил, что Путин по-прежнему готов встретиться и с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако пока в Киеве не делают для этого никаких шагов.
"Путин констатировал свою готовность встретиться с Зеленским. Он говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", — отметил Песков.
Напомним, неделю назад российский лидер заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским. При этом Путин отметил, что в первую очередь с Киевом стоит обсуждать двусторонние отношения, поскольку в них много проблем.
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