Россия и США могут создать новый формат переговоров по Донбассу

Новый формат переговоров по ситуации в Донбассе в виде консультаций может появиться после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Затронет он только Россию и США, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"На вчерашнем саммите говорилось, что в целом подобная практика обмена информацией в этом сложном процессе скорее положительная и заслуживает внимания. Поэтому говорилось, что можно было бы такой процесс консультации возобновить при готовности обоюдной", — сказал Песков.

По его словам, никакой речи об отказе от "нормандского формата" не идёт. В нём работа должна продолжаться, поскольку в его рамках должно быть достигнуто выполнение Минских соглашений, подчеркнул Песков. При этом он добавил, что Путин по-прежнему готов встретиться и с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако пока в Киеве не делают для этого никаких шагов.

"Путин констатировал свою готовность встретиться с Зеленским. Он говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", — отметил Песков.