Критическая реакция бывшего президента США Дональда Трампа на состоявшийся в Женеве саммит американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина была предсказуемой. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

"Трамп относится соответствующим образом к своим политическим противникам, которые его топили четыре года. Тут трудно рассчитывать на какие-то позитивные комментарии с его стороны, так что эта реакция была предсказуемой", — приводит его слова RT.

Эксперт уточнил, что бывший госсекретарь Майк Помпео также выступил с острокритическим интервью после саммита, однако об успешности переговоров можно будет судить в течение полугода, если намеченные планы будут реализовываться.

При этом, несмотря на мирный настрой Байдена, многие из его окружения, а также американская пресса выглядели гораздо более враждебными, уточнил Рогулёв. Исходя из этого, президенту США будет сложно развернуть курс на налаживание взаимодействий с Россией, считает он.