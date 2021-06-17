"Его топили четыре года": Эксперт объяснил заявление Трампа о "единственном победителе" саммита Путина и Байдена
По мнению экс-главы Белого дома, Вашингтон от переговоров в Женеве не получил ничего.
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump
Критическая реакция бывшего президента США Дональда Трампа на состоявшийся в Женеве саммит американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина была предсказуемой. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
"Трамп относится соответствующим образом к своим политическим противникам, которые его топили четыре года. Тут трудно рассчитывать на какие-то позитивные комментарии с его стороны, так что эта реакция была предсказуемой", — приводит его слова RT.
Эксперт уточнил, что бывший госсекретарь Майк Помпео также выступил с острокритическим интервью после саммита, однако об успешности переговоров можно будет судить в течение полугода, если намеченные планы будут реализовываться.
При этом, несмотря на мирный настрой Байдена, многие из его окружения, а также американская пресса выглядели гораздо более враждебными, уточнил Рогулёв. Исходя из этого, президенту США будет сложно развернуть курс на налаживание взаимодействий с Россией, считает он.
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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
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