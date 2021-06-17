Песков пояснил слова Путина про обсуждение Украины на встрече с Байденом "мазком"
Главы двух стран провели переговоры 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден углублённо не обсуждали тему Украины во время саммита в Женеве. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Путина о том, что тема возможного вступления Незалежной в НАТО затрагивалась на саммите лишь "мазком".
"Про Украину "мазком" — могу объяснить эти слова Владимира Путина: углублённого обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало", — пояснил Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, переговоры президентов России и США прошли 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Лидеры двух стран пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось.
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