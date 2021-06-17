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Путин и Байден не занимались на саммите сверкой списков для обмена осуждёнными

В Кремле пояснили, что главы государств ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный.

17 июня, 08:20
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин с американским коллегой Джо Байденом не занимались на саммите в Женеве сверкой списков для возможного обмена осуждёнными, эта тема будет прорабатываться непублично. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сверкой списков никто [на саммите] не занимался. Президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный", — пояснил представитель Кремля.

Песков при этом подтвердил, что в целом данная тема затрагивалась на переговорах. Он отметил, что данная тема "не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине".

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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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