Путин и Байден не занимались на саммите сверкой списков для обмена осуждёнными

Президент РФ Владимир Путин с американским коллегой Джо Байденом не занимались на саммите в Женеве сверкой списков для возможного обмена осуждёнными, эта тема будет прорабатываться непублично. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сверкой списков никто [на саммите] не занимался. Президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный", — пояснил представитель Кремля.

Песков при этом подтвердил, что в целом данная тема затрагивалась на переговорах. Он отметил, что данная тема "не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине".