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Путин и Байден не обсуждали на встрече участие США в "нормандском формате"

По словам Дмитрия Пескова, президенты не затрагивали эту тему в ходе первого личного саммита.

17 июня, 08:10
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65910" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Участие США в "нормандском формате" не обсуждалось на прошедшем в Женеве саммите президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, это не обсуждалось", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на заданный вопрос.

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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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