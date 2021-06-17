Путин и Байден не обсуждали на встрече участие США в "нормандском формате"

Участие США в "нормандском формате" не обсуждалось на прошедшем в Женеве саммите президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, это не обсуждалось", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на заданный вопрос.