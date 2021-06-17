Путин и Байден не обсуждали на встрече участие США в "нормандском формате"
По словам Дмитрия Пескова, президенты не затрагивали эту тему в ходе первого личного саммита.
Фото © Kremlin.ru
Участие США в "нормандском формате" не обсуждалось на прошедшем в Женеве саммите президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет, это не обсуждалось", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на заданный вопрос.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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