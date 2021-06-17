"Скорее со знаком плюс": Песков оценил прошедший в Женеве саммит Путина и Байдена
Однако представитель Кремля напомнил, что Москва изначально призывала не строить завышенных ожиданий от переговоров лидеров двух сверхдержав.
Фото © Kremlin.ru
Встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве можно дать положительную оценку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошёл он скорее со знаком плюс", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По словам Пескова, лидеры двух сверхдержав обсудили моменты, в которых они смогут взаимодействовать, и те, в которых пока не получится это сделать из-за расхождений во взглядах. Президенты прямо высказали друг другу свои позиции, и с этой точки зрения саммит получился результативным. Однако Москва изначально призывала не ждать завышенных ожиданий от первой личной встречи Путина и Байдена, уточнил Песков.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
"Его предупреждения как угроза пустым водяным пистолетом": Американцы остались недовольны Байденом на встрече с Путиным и назвали его слабаком
сегодня в 03:37
"Людям уже не нужны страшилки": В Госдуме оценили слова Байдена о холодной войне
сегодня в 02:25
Трамп — о встрече Путина и Байдена: США не получили ничего
сегодня в 01:32
Комментариев: 0