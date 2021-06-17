Встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве можно дать положительную оценку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошёл он скорее со знаком плюс", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Пескова, лидеры двух сверхдержав обсудили моменты, в которых они смогут взаимодействовать, и те, в которых пока не получится это сделать из-за расхождений во взглядах. Президенты прямо высказали друг другу свои позиции, и с этой точки зрения саммит получился результативным. Однако Москва изначально призывала не ждать завышенных ожиданий от первой личной встречи Путина и Байдена, уточнил Песков.