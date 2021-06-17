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"Скорее со знаком плюс": Песков оценил прошедший в Женеве саммит Путина и Байдена

Однако представитель Кремля напомнил, что Москва изначально призывала не строить завышенных ожиданий от переговоров лидеров двух сверхдержав.

17 июня, 08:01
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65910" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве можно дать положительную оценку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошёл он скорее со знаком плюс", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Пескова, лидеры двух сверхдержав обсудили моменты, в которых они смогут взаимодействовать, и те, в которых пока не получится это сделать из-за расхождений во взглядах. Президенты прямо высказали друг другу свои позиции, и с этой точки зрения саммит получился результативным. Однако Москва изначально призывала не ждать завышенных ожиданий от первой личной встречи Путина и Байдена, уточнил Песков.

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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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