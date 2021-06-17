Песков: Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Белоруссии

Взгляды президента России Владимира Путина на ситуацию в Белоруссии расходятся со взглядами его американского коллеги Джо Байдена. Об этом по итогам вчерашней встречи в Женеве рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Естественно, расхождения по Белоруссии", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом Песков добавил, что Минск вовсе не был одной из приоритетных тем, на которых главы держав заостряли своё внимание.