Песков: Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Белоруссии
Однако Минск не был приоритетной темой обсуждения у глав государств, отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Взгляды президента России Владимира Путина на ситуацию в Белоруссии расходятся со взглядами его американского коллеги Джо Байдена. Об этом по итогам вчерашней встречи в Женеве рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Естественно, расхождения по Белоруссии", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
При этом Песков добавил, что Минск вовсе не был одной из приоритетных тем, на которых главы держав заостряли своё внимание.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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