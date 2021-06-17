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Песков: Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Белоруссии

Однако Минск не был приоритетной темой обсуждения у глав государств, отметил представитель Кремля.

17 июня, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Взгляды президента России Владимира Путина на ситуацию в Белоруссии расходятся со взглядами его американского коллеги Джо Байдена. Об этом по итогам вчерашней встречи в Женеве рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Естественно, расхождения по Белоруссии", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Скорее со знаком плюс": Песков оценил прошедший в Женеве саммит Путина и Байдена

"Скорее со знаком плюс": Песков оценил прошедший в Женеве саммит Путина и Байдена

При этом Песков добавил, что Минск вовсе не был одной из приоритетных тем, на которых главы держав заостряли своё внимание.

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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