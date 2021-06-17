Главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали конкретные сроки обмена осуждёнными, поскольку в этом вопросе дедлайнов быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, никаких дедлайнов здесь быть не может", — сказал Песков в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".