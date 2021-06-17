"Никаких дедлайнов": Путин и Байден не договаривались о сроках обмена осуждёнными
Накануне российский лидер поделился с журналистами, что вместе с американским коллегой они допустили "определённые компромиссы" в этом вопросе.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали конкретные сроки обмена осуждёнными, поскольку в этом вопросе дедлайнов быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, никаких дедлайнов здесь быть не может", — сказал Песков в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, накануне в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Владимир Путин допустил, что Москва и Вашингтон могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами.
Комментариев: 0