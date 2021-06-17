Песков назвал чрезвычайно важным достижение понимания по кибербезопасности на саммите в Женеве

Участники российской и американской делегаций обсуждали тему кибербезопасности на прошедшем в Женеве саммите, однако достижение каких-либо соглашений не планировалось изначально. Радует то, что США не обвиняют российские власти в последних кибератаках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить, и это чрезвычайно важно. Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом и в преддверии саммита Владимира Путина и Джо Байдена, а также в ходе него акцентировалось, что никто российское правительство не обвиняет в последних кибератаках, уточнил Песков. Он назвал это важным моментом, который Москва воспринимает весьма позитивно.