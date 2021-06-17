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Песков назвал чрезвычайно важным достижение понимания по кибербезопасности на саммите в Женеве

На прошедшем саммите Владимир Путин и Джо Байден обсудили тему кибербезопасности и достигли понимания важности диалога.

17 июня, 08:50
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Участники российской и американской делегаций обсуждали тему кибербезопасности на прошедшем в Женеве саммите, однако достижение каких-либо соглашений не планировалось изначально. Радует то, что США не обвиняют российские власти в последних кибератаках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить, и это чрезвычайно важно. Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Путин: Россия и США начнут совместные консультации по кибербезопасности

Путин: Россия и США начнут совместные консультации по кибербезопасности

При этом и в преддверии саммита Владимира Путина и Джо Байдена, а также в ходе него акцентировалось, что никто российское правительство не обвиняет в последних кибератаках, уточнил Песков. Он назвал это важным моментом, который Москва воспринимает весьма позитивно.

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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