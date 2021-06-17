Песков: Намёток по следующей встрече Путина и Байдена пока нет
Накануне, 16 июня, президенты РФ и США встретились на вилле "Ла Гранж" в Женеве, переговоры длились более трёх часов.
Фото © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko
Вопрос о проведении следующей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё не обсуждался, никаких намёток по этому вопросу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".
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