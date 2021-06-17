Песков: Намёток по следующей встрече Путина и Байдена пока нет

Вопрос о проведении следующей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё не обсуждался, никаких намёток по этому вопросу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".