"Вот-вот уснёт": Французы указали на разницу в поведении Путина и Байдена на саммите в Женеве
Пользователи обратили внимание, что российский президент охотно отвечал на вопросы американской прессы, а вот его коллега проигнорировал журналистов из РФ.
Фото © Twitter / The White House
Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите в Женеве выглядел лучше лидера США Джо Байдена. Так посчитали читатели французской газеты Le Figaro.
"Это не Путин вот-вот уснёт… У него, в отличие от Байдена, есть стержень", — написал Nouchka.
Некоторые пользователи заметили, что российский президент охотно отвечал на вопросы американской прессы, в то время как Байден игнорировал представителей российских СМИ. Читатели посчитали, что для президента Америки "отбирают только покладистых журналистов".
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Комментаторы оценили внешний вид российского президента, а также подняли несколько серьёзных вопросов. В частности, они отметили желание россиян жить "как русские", в чём Запад видит основной недостаток России, а также сравнили жителей РФ с медведем, который может укусить в любой момент. А один из пользователей отметил, что США, Россия и Китай должны действовать вместе, чтобы восстановить мир во всём мире.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
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