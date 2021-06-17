Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите в Женеве выглядел лучше лидера США Джо Байдена. Так посчитали читатели французской газеты Le Figaro.

"Это не Путин вот-вот уснёт… У него, в отличие от Байдена, есть стержень", — написал Nouchka.

Некоторые пользователи заметили, что российский президент охотно отвечал на вопросы американской прессы, в то время как Байден игнорировал представителей российских СМИ. Читатели посчитали, что для президента Америки "отбирают только покладистых журналистов".

Комментаторы оценили внешний вид российского президента, а также подняли несколько серьёзных вопросов. В частности, они отметили желание россиян жить "как русские", в чём Запад видит основной недостаток России, а также сравнили жителей РФ с медведем, который может укусить в любой момент. А один из пользователей отметил, что США, Россия и Китай должны действовать вместе, чтобы восстановить мир во всём мире.