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"Вот-вот уснёт": Французы указали на разницу в поведении Путина и Байдена на саммите в Женеве

Пользователи обратили внимание, что российский президент охотно отвечал на вопросы американской прессы, а вот его коллега проигнорировал журналистов из РФ.

17 июня, 10:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1405309215720288264/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Twitter / The White House

Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите в Женеве выглядел лучше лидера США Джо Байдена. Так посчитали читатели французской газеты Le Figaro.

"Это не Путин вот-вот уснёт… У него, в отличие от Байдена, есть стержень", — написал Nouchka.

Некоторые пользователи заметили, что российский президент охотно отвечал на вопросы американской прессы, в то время как Байден игнорировал представителей российских СМИ. Читатели посчитали, что для президента Америки "отбирают только покладистых журналистов".

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"Его предупреждения как угроза пустым водяным пистолетом": Американцы остались недовольны Байденом на встрече с Путиным и назвали его слабаком

Комментаторы оценили внешний вид российского президента, а также подняли несколько серьёзных вопросов. В частности, они отметили желание россиян жить "как русские", в чём Запад видит основной недостаток России, а также сравнили жителей РФ с медведем, который может укусить в любой момент. А один из пользователей отметил, что США, Россия и Китай должны действовать вместе, чтобы восстановить мир во всём мире.

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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