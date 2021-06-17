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Володин поддержал добровольную вакцинацию россиян от ковида

Ранее ряд регионов, в том числе столица, ввели обязательную вакцинацию для работников в сфере услуг.

17 июня, 09:42
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, но граждан страны необходимо убеждать сделать прививку от ковида. Такую точку зрения высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии нижней палаты российского парламента.

"Мы сторонники добровольности в этом [вакцинации]. Мы считаем, что гражданин должен для себя определиться, привиться или нет. Но давайте объяснять, что лучше привиться", — сказал он.

Песков поддержал решение ряда регионов об обязательной вакцинации от ковида

Песков поддержал решение ряда регионов об обязательной вакцинации от ковида

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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