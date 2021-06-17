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В Подмосковье непривитых от ковида водителей такси и автобусов не допустят к работе

Проверять наличие QR-кодов либо ковид-паспортов у них на блокпостах будут сотрудники ДПС.

17 июня, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Водители общественного транспорта и такси не будут допущены к работе в случае отказа от обязательной вакцинации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, сообщает телеканал "360".

"Водители как автобусов, так и такси, не прошедшие вакцинацию, не будут допускаться к работе. Мы через агрегаторы обеспечим отключение от заказов этих водителей такси. Срок — 15 июля", — заявил Тресков во время совещания с губернатором Андреем Воробьёвым.

Врач объяснил обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье желанием защитить население

Врач объяснил обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье желанием защитить население

Сотрудникам общественного транспорта настоятельно рекомендуется до 15 июля пройти хотя бы первый этап вакцинации. Проверять наличие QR-кодов либо ковид-паспортов у этих категорий автомобилистов на блокпостах будут сотрудники ДПС.

Ранее в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг. Аналогичные меры были введены в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Кроме того, обязательная вакцинация была введена в Кузбассе и на Сахалине.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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