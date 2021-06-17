В Подмосковье непривитых от ковида водителей такси и автобусов не допустят к работе

Водители общественного транспорта и такси не будут допущены к работе в случае отказа от обязательной вакцинации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, сообщает телеканал "360".

"Водители как автобусов, так и такси, не прошедшие вакцинацию, не будут допускаться к работе. Мы через агрегаторы обеспечим отключение от заказов этих водителей такси. Срок — 15 июля", — заявил Тресков во время совещания с губернатором Андреем Воробьёвым.