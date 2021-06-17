В Подмосковье непривитых от ковида водителей такси и автобусов не допустят к работе
Проверять наличие QR-кодов либо ковид-паспортов у них на блокпостах будут сотрудники ДПС.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Водители общественного транспорта и такси не будут допущены к работе в случае отказа от обязательной вакцинации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, сообщает телеканал "360".
"Водители как автобусов, так и такси, не прошедшие вакцинацию, не будут допускаться к работе. Мы через агрегаторы обеспечим отключение от заказов этих водителей такси. Срок — 15 июля", — заявил Тресков во время совещания с губернатором Андреем Воробьёвым.
Сотрудникам общественного транспорта настоятельно рекомендуется до 15 июля пройти хотя бы первый этап вакцинации. Проверять наличие QR-кодов либо ковид-паспортов у этих категорий автомобилистов на блокпостах будут сотрудники ДПС.
Ранее в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг. Аналогичные меры были введены в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Кроме того, обязательная вакцинация была введена в Кузбассе и на Сахалине.
Комментариев: 0