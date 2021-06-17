Песков назвал оправданными рекомендации допускать в вузы только вакцинированных студентов
Представитель Кремля заметил, что россияне неохотно прививаются от ковида, несмотря на все созданные условия.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Рекомендация Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске в университеты только вакцинированных студентов или учеников с антителами является правильной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я целиком и полностью поддерживаю. Такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Песков заметил, что в стране сохраняется принцип необязательности вакцинирования, однако люди очень неохотно идут за прививкой. При этом условия все созданы — в России зарегистрированы прекрасные вакцины, а также сделана инфраструктура для вакцинации с учётом обширной географии, однако в нужной мере этого не происходит.
Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине.
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