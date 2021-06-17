Песков назвал оправданными рекомендации допускать в вузы только вакцинированных студентов

Рекомендация Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске в университеты только вакцинированных студентов или учеников с антителами является правильной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я целиком и полностью поддерживаю. Такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Песков заметил, что в стране сохраняется принцип необязательности вакцинирования, однако люди очень неохотно идут за прививкой. При этом условия все созданы — в России зарегистрированы прекрасные вакцины, а также сделана инфраструктура для вакцинации с учётом обширной географии, однако в нужной мере этого не происходит.