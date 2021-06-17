НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков назвал оправданными рекомендации допускать в вузы только вакцинированных студентов

Представитель Кремля заметил, что россияне неохотно прививаются от ковида, несмотря на все созданные условия.

17 июня, 08:47
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Рекомендация Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске в университеты только вакцинированных студентов или учеников с антителами является правильной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я целиком и полностью поддерживаю. Такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов

Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов

Песков заметил, что в стране сохраняется принцип необязательности вакцинирования, однако люди очень неохотно идут за прививкой. При этом условия все созданы — в России зарегистрированы прекрасные вакцины, а также сделана инфраструктура для вакцинации с учётом обширной географии, однако в нужной мере этого не происходит.

Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: Намёток по следующей встрече Путина и Байдена пока нет

сегодня в 09:01

Мигранты в Подмосковье могут привиться от ковида при наличии ОМС и регистрации

сегодня в 09:46

Володин поддержал добровольную вакцинацию россиян от ковида

сегодня в 09:42

Госдума приняла закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

сегодня в 09:46

"Разошлись во мнениях": Гендиректор ЦСКА объяснил отставку Олича с поста главного тренера

сегодня в 09:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1