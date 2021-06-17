Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал заведениям в новом учебном году перейти на гибридный формат обучения: пускать на очные занятия студентов, вакцинированных от ковида, или со справкой о наличии антител, а для остальных организовать онлайн-обучение.

"Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удалённом режиме", — цитирует ТАСС текст документа с рекомендациями.