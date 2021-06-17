Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов
Также учебным заведениям рекомендовали отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные, летние школы и конференции.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал заведениям в новом учебном году перейти на гибридный формат обучения: пускать на очные занятия студентов, вакцинированных от ковида, или со справкой о наличии антител, а для остальных организовать онлайн-обучение.
"Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удалённом режиме", — цитирует ТАСС текст документа с рекомендациями.
Кроме того, в числе предложений — разъяснительная кампания о вакцинации, чтобы развеять слухи о прививках и рассказать, почему они необходимы; проведение вакцинации среди сотрудников вузов, а также отмена массовых мероприятий, включая очные выпускные, летние школы и конференции.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине.
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