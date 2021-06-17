В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида
Меры коснулись работы заведений общепита, развлекательных мероприятий и функционирования фан-зоны Евро-2020.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
С 17 июня в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения из-за увеличения количества новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь кафе и рестораны не смогут обслуживать посетителей внутри заведения в период с 02:00 до 06:00, доступными остаются только работа навынос и доставка.
Также приостановлено проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита, работа фуд-кортов (кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропортах и АЗС) и детских комнат. В торговых центрах временно запрещена торговля и оказание услуг на островках, работа объектов развлечения и досуга (кроме деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров).
Разрешённая заполняемость кинозалов уменьшилась с 75 до 50%, а численность участников мероприятий на открытом воздухе не может превышать трёх тысяч человек. Для выпускников отменено проведение "Бала медалистов", а в фан-зонах Евро-2020 запрещена продажа продуктов, за исключением напитков, а также работа общепита. Посетители должны находиться в масках.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве была введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья и Кузбасса.
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