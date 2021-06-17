В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида

С 17 июня в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения из-за увеличения количества новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь кафе и рестораны не смогут обслуживать посетителей внутри заведения в период с 02:00 до 06:00, доступными остаются только работа навынос и доставка.

Также приостановлено проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита, работа фуд-кортов (кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропортах и АЗС) и детских комнат. В торговых центрах временно запрещена торговля и оказание услуг на островках, работа объектов развлечения и досуга (кроме деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров).