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В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида

Меры коснулись работы заведений общепита, развлекательных мероприятий и функционирования фан-зоны Евро-2020.

17 июня, 07:27
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

С 17 июня в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения из-за увеличения количества новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь кафе и рестораны не смогут обслуживать посетителей внутри заведения в период с 02:00 до 06:00, доступными остаются только работа навынос и доставка.

Также приостановлено проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита, работа фуд-кортов (кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропортах и АЗС) и детских комнат. В торговых центрах временно запрещена торговля и оказание услуг на островках, работа объектов развлечения и досуга (кроме деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров).

Разрешённая заполняемость кинозалов уменьшилась с 75 до 50%, а численность участников мероприятий на открытом воздухе не может превышать трёх тысяч человек. Для выпускников отменено проведение "Бала медалистов", а в фан-зонах Евро-2020 запрещена продажа продуктов, за исключением напитков, а также работа общепита. Посетители должны находиться в масках.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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