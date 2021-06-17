Кардиолог назвала продукты, провоцирующие тромбоз

Употребление сладкого, хлеба, выпечки, сахара, который в немалых объёмах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах, могут привести к нарушению свёртываемости крови и тромбозу. Об этом рассказала на своём ютуб-канале врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

При этом в зоне риска находятся люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила специалист.

"Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приёма алкоголя", — призывает врач.

Кардиолог также предупредила об опасности препаратов, разжижающих кровь. Она посоветовала не принимать их совместно с продуктами с высоким содержанием витамина K: зелёным чаем, печенью говяжьей или свиной, овощами зелёного цвета. Они, по словам Анны Кореневич, полностью уничтожают действие таких лекарств и могут привести к серьёзным последствиям.