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Кардиолог назвала продукты, провоцирующие тромбоз

Также в зоне риска находятся люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом.

17 июня, 07:40

Фото © Shutterstock

Употребление сладкого, хлеба, выпечки, сахара, который в немалых объёмах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах, могут привести к нарушению свёртываемости крови и тромбозу. Об этом рассказала на своём ютуб-канале врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

При этом в зоне риска находятся люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила специалист.

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"Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приёма алкоголя", — призывает врач.

Кардиолог также предупредила об опасности препаратов, разжижающих кровь. Она посоветовала не принимать их совместно с продуктами с высоким содержанием витамина K: зелёным чаем, печенью говяжьей или свиной, овощами зелёного цвета. Они, по словам Анны Кореневич, полностью уничтожают действие таких лекарств и могут привести к серьёзным последствиям.

Ранее кардиолог перечислила три симптома, которые опасны для жизни.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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