Инженера взлетевшей на воздух АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

В Новосибирске суд избрал меру пресечения для инженера автозаправки, на которой несколько дней назад произошёл мощный взрыв. Согласно решению, ближайшие два месяца Геннадий Кисель проведёт под домашним арестом.

"В отношении обвиняемого Киселя Г. В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 14 августа 2021 года", — сообщили в суде.