Инженера взлетевшей на воздух АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест
Ранее суд арестовал на два месяца директора заправочной станции. При этом его постановили заключить под стражу.
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В Новосибирске суд избрал меру пресечения для инженера автозаправки, на которой несколько дней назад произошёл мощный взрыв. Согласно решению, ближайшие два месяца Геннадий Кисель проведёт под домашним арестом.
"В отношении обвиняемого Киселя Г. В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 14 августа 2021 года", — сообщили в суде.
Напомним, мощный взрыв на АЗС в Новосибирске произошёл 14 июня, на тушение пожара у спасателей ушло несколько часов. Огонь распространился на площади более одного квадратного километра. В результате пострадало 33 человека, в том числе двое детей. СК показал последствия ЧП. На опубликованных кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АГЗС, полностью обрушены. Причиной происшествия назвали нарушение технологии при сливе топлива.
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