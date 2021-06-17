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Назван способ бесплатно получить новую Windows 11

Когда-то аналогичным образом часть пользователей обновилась с версии 8.1 до "десятки".

17 июня, 06:58
<p>Фото © ТАСС / CTK / Svancara Petr</p>

Фото © ТАСС / CTK / Svancara Petr

Операционная система Windows 11 будет бесплатна для пользователей более ранних, но ещё актуальных версий. Об этом пишет издание XDA Developers.

Авторы статьи выяснили, что для бесплатного обновления до самой новой версии ОС необходимо иметь Windows 10, 8.1 или 7. При этом уточняется, что обыкновенная Windows 8 не подойдёт — система запросит более позднюю версию.

В Сеть слили дизайн новой операционной системы Windows 11

В Сеть слили дизайн новой операционной системы Windows 11

Отмечается, что Windows 11 мало чем будет отличаться от своего предшественника. Практически все пользователи "десятки" будут бесплатно переведены на новую операционную систему, как когда-то это произошло с владельцами Windows 8.1.

Как сообщал ранее Лайф, презентация новой операционной системы Windows 11 состоится 24 июня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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