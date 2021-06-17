Назван способ бесплатно получить новую Windows 11

Операционная система Windows 11 будет бесплатна для пользователей более ранних, но ещё актуальных версий. Об этом пишет издание XDA Developers.

Авторы статьи выяснили, что для бесплатного обновления до самой новой версии ОС необходимо иметь Windows 10, 8.1 или 7. При этом уточняется, что обыкновенная Windows 8 не подойдёт — система запросит более позднюю версию.

Отмечается, что Windows 11 мало чем будет отличаться от своего предшественника. Практически все пользователи "десятки" будут бесплатно переведены на новую операционную систему, как когда-то это произошло с владельцами Windows 8.1.