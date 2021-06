Масштабный сбой произошёл в работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах

Напомним, что ранее был зафиксирован сбой в работе ряда западных СМИ и популярных сайтов. Тогда его объяснили неполадками у провайдера. Как сообщал Лайф, в течение какого-то времени не открывались сайты Financial Times, The Guardian и The New York Times. Не работали также сайты Reddit, Twitch, GItHub, HBO Max и многие другие.