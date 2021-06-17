Масштабный сбой произошёл в работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах
Неполадки зафиксированы и в работе Гонконгской фондовой биржи. К настоящему времени их удалось устранить.
Фото © Pixabay
Ряд авиакомпаний и финансовых учреждений в нескольких странах зафиксировали сбои в работе своих интернет-ресурсов. Так, жители США обеспокоены неполадками в работе сайтов Southwest Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В Австралии о сбое сообщила авиакомпания Virgin Australia. По данным телеканала 9News, проблемы отмечены также в работе сайтов и мобильных приложений таких австралийских банков, как Westpac, St.George Bank, ANZ и других. Также агентство Bloomberg проинформировало о неполадках в работе Гонконгской фондовой биржи. К настоящему времени их удалось устранить.
Напомним, что ранее был зафиксирован сбой в работе ряда западных СМИ и популярных сайтов. Тогда его объяснили неполадками у провайдера. Как сообщал Лайф, в течение какого-то времени не открывались сайты Financial Times, The Guardian и The New York Times. Не работали также сайты Reddit, Twitch, GItHub, HBO Max и многие другие.
Комментариев: 0