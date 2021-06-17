Песков рассказал, когда посол России Антонов вылетит в Вашингтон
Накануне Владимир Путин и Джо Байден договорились о возобновлении работы дипломатов.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Посол России в США Анатолий Антонов вернётся к своей работе в Вашингтоне уже в ближайшие дни. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На днях, наверное, прилетит", — сказал представитель Кремля.
Напомним, посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Москву из США по приглашению 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. Накануне по итогам переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов в столицы.
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