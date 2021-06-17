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Песков поддержал решение ряда регионов об обязательной вакцинации от ковида

Из-за сложной эпидемиологической ситуации на такие меры пошли Москва, Подмосковье, Кузбасс и Сахалин.

17 июня, 08:37

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. При этом представитель Кремля подчеркнул, что выражает своё личное мнение.

"С учётом ситуации — [это движение] в абсолютно правильном [направлении]. Это моя личная точка зрения", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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