Песков поддержал решение ряда регионов об обязательной вакцинации от ковида

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. При этом представитель Кремля подчеркнул, что выражает своё личное мнение.

"С учётом ситуации — [это движение] в абсолютно правильном [направлении]. Это моя личная точка зрения", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".