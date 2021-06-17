Выживших после коронавируса и трёх видов плесени в Индии добивает новая страшная болезнь

У 34-летнего жителя города Индаура, Индия, выявили "зелёную плесень" после того, как он переболел коронавирусом. Предположительно, случай заболевания нового вида плесени — первый в стране. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на представителей Департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

По данным издания, мужчина полтора месяца проходил лечение в больнице в Индауре с поражением лёгких 90%. Но после того, как он вылечился, началось кровотечение из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него мукормикоз, или "чёрную плесень". Но при обследовании выявили "зелёную плесень".

"Во время диагностики в его лёгких был обнаружен зелёный грибок, который отличается от мукормикоза, или чёрного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зелёной плесенью" в стране", — рассказала представительница Департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.

Стоит отметить, что в Индии зафиксированы десятки тысяч случаев грибковых заболеваний у тех, кто переболел коронавирусом. Ранее в стране выявлялись случаи "чёрной", "белой" и "жёлтой плесени". Больше всего заразившихся "чёрной плесенью": 11 июня власти сообщили о 31 216 случаях в стране, а количество летальных исходов составило 2109. "Плесень" образовывается у тех, кто находился в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков.