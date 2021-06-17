Учёные рассказали, сколько сохраняются антитела после прививки "Эпиваккороной"
Разработанный в новосибирском центре "Вектор" препарат был зарегистрирован 14 октября 2020 года.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
После прививки российской вакциной от ковида "Эпиваккорона" антитела через девять месяцев выделялись более чем у 50% добровольцев, через три и шесть месяцев — у 100%. Об этом рассказал директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.
"В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось три, шесть и девять месяцев. В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев", — уточнил Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что у низших приматов, которых привили этой вакциной в рамках доклинических исследований прошлой весной, антитела сохранялись более года.
Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине.
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