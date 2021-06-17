Учёные рассказали, сколько сохраняются антитела после прививки "Эпиваккороной"

После прививки российской вакциной от ковида "Эпиваккорона" антитела через девять месяцев выделялись более чем у 50% добровольцев, через три и шесть месяцев — у 100%. Об этом рассказал директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

"В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось три, шесть и девять месяцев. В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев", — уточнил Максютов в эфире телеканала "Россия 24".