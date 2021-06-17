В России вновь выявили более 14 тысяч новых случаев заражения ковидом за сутки
Из них 15,5% не имели клинических проявлений болезни, скончались ещё 416 пациентов.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.
Отмечается, что 15,5% из них не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 11 205 человек, а скончались 416 пациентов.
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Лидерами по числу новых случаев стали Москва, где прибавилось 6195 больных, Подмосковье (1208) и Санкт-Петербург (946). Всего на сегодняшний день зарегистрировано 5 264 047 инфицированных, из которых вылечились 4 839 705 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 588 322 человека. С начала эпидемии умерли 127 992 гражданина.
Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине.
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