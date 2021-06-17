В России вновь выявили более 14 тысяч новых случаев заражения ковидом за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Отмечается, что 15,5% из них не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 11 205 человек, а скончались 416 пациентов.