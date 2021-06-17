Песков: Темпы вакцинации от ковида оставляют желать лучшего
Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин говорил о необходимости повышения "активности, настойчивости просветительской работы".
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
В Кремле не удовлетворены темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле неэффективной добровольную вакцинацию, Песков ответил, что её темпы пока оставляют желать лучшего.
"Не могу прийти к выводу. Могу констатировать, что темпы оставляют желать лучшего", — заявил Песков.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, но граждан страны необходимо убеждать сделать прививку от ковида.
Лента новостей
Расстреливал лежащих в крови: Подруга раненных в Абхазии российских туристов объяснила Лайфу, с чего начался конфликт
сегодня в 10:37
"Предлагаю паразитирование снять": Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи
сегодня в 10:33
На Кубани крупный град повредил почти полтысячи домов
сегодня в 10:27
Комментариев: 0