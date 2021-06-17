Песков: Темпы вакцинации от ковида оставляют желать лучшего

В Кремле не удовлетворены темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле неэффективной добровольную вакцинацию, Песков ответил, что её темпы пока оставляют желать лучшего.

"Не могу прийти к выводу. Могу констатировать, что темпы оставляют желать лучшего", — заявил Песков.