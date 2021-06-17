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Песков: Темпы вакцинации от ковида оставляют желать лучшего

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин говорил о необходимости повышения "активности, настойчивости просветительской работы".

17 июня, 10:44

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

В Кремле не удовлетворены темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле неэффективной добровольную вакцинацию, Песков ответил, что её темпы пока оставляют желать лучшего.

"Не могу прийти к выводу. Могу констатировать, что темпы оставляют желать лучшего", — заявил Песков.

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, но граждан страны необходимо убеждать сделать прививку от ковида.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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