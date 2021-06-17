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Расстреливал лежащих в крови: Подруга раненных в Абхазии российских туристов объяснила Лайфу, с чего начался конфликт

По словам девушки, нападавший был "под чем-то". При этом никто из сотрудников гостиницы не пришёл гостям на помощь.

17 июня, 10:37

Отдыхавшие в Абхазии россияне. Фото © LIFE

Подруга подстреленных в Абхазии российских туристов объяснила Лайфу, с чего начался конфликт. Видео © LIFE

Подруга пострадавших при стрельбе в Абхазии российских туристов рассказала Лайфу, что конфликт начался, когда неизвестный мужчина стал приставать к девушкам, а после корректного замечания открыл огонь.

"Наши ребята остановились в отеле "Самшитовая роща". Мы пришли в ресторан, находящийся на территории отеля, заказали еду, танцевали, веселились. Со стороны подошёл какой-то парень и начал приставать к девчонкам. Ребята наши, естественно, сделали ему замечание, причём вполне корректно, но это не помогло", — рассказала девушка.

После этого мужчина открыл огонь из пистолета, просто расстреливая парней и всё вокруг. Когда обойма закончилась, злоумышленник убежал, перезарядил оружие и вернулся, став стрелять в лежащих в крови мужчин. При этом персонал гостиницы или охрана на помощь не пришли.

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Один из расстрелянных в Абхазии российских туристов Тимур Салимгариев рассказал Лайфу, что находится в стабильном состоянии и надеется, что сможет вновь встать на ноги. Однако прогнозы врачей неутешительные, ведь ему грозит долгое восстановление.

"Чувствую я себя хорошо, состояние стабильное, сейчас у меня в ногах я насчитал 20 отверстий, одна из них у меня раздроблена. Надеюсь, что смогу ходить, но врачи говорят — будет очень долгая реабилитация, Саше (второй пострадавший на фото. — Прим. Лайфа) вообще грозит ампутация одной из ног", — сказал Салимгариев.

Тимур объяснил, что в тот злополучный день они спокойно веселились в компании девушек, несмотря на утверждения хозяина отеля о том, что гости вели себя буйно. Когда началась стрельба, сотрудники гостиницы первыми покинули место стрельбы, а вот спутницы стали оказывать парням первую помощь. Второго пострадавшего доставили вертолётом в Краснодар, он всё ещё находится в тяжёлом состоянии, однако уже пришёл в сознание, добавил Салимгариев.

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Напомним, что в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Ранее нападавший был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Авторы
Антон Громов
Антон Громов
Никита Могилев
Никита Могилев

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