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На Кубани крупный град повредил почти полтысячи домов

Губернатор региона распорядился выплатить местным жителям денежные компенсации.

17 июня, 10:27

На Кубани крупный град повредил почти полтысячи домов. Видео © Соцсети

Непогода минувшей ночью обрушилась не только на Керчь. На Кубани крупный град повредил крыши почти полтысячи домов. Как сообщает пресс-служба Правительства Краснодарского края, в одном из районов введён режим ЧС.

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Наибольший удар пришёлся на станицу Новопластуновская в Павловском районе. Там помимо града также прошёл сильный ливень. В результате оказались повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

"Стихия нанесла урон только зданиям. Никто из людей не пострадал, но тем, у кого жильё пришло в негодность, мы должны предоставить временное размещение и горячее питание на период ремонтных работ", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, всем жителям района, который попал в зону ЧС, будет выплачена компенсация. Сумма её будет зависеть от нанесённых непогодой разрушений. Кондратьев также призвал не допустить дефицита строительных материалов и внимательно следить за ценами на них.

Ранее Лайф сообщал, что в Туве ураган сдул крыши домов, оборвал провода и повредил автомобили.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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