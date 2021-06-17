На Кубани крупный град повредил почти полтысячи домов. Видео © Соцсети

Непогода минувшей ночью обрушилась не только на Керчь. На Кубани крупный град повредил крыши почти полтысячи домов. Как сообщает пресс-служба Правительства Краснодарского края, в одном из районов введён режим ЧС.

Наибольший удар пришёлся на станицу Новопластуновская в Павловском районе. Там помимо града также прошёл сильный ливень. В результате оказались повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

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"Стихия нанесла урон только зданиям. Никто из людей не пострадал, но тем, у кого жильё пришло в негодность, мы должны предоставить временное размещение и горячее питание на период ремонтных работ", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, всем жителям района, который попал в зону ЧС, будет выплачена компенсация. Сумма её будет зависеть от нанесённых непогодой разрушений. Кондратьев также призвал не допустить дефицита строительных материалов и внимательно следить за ценами на них.