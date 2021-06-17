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Буффон вернулся в родной клуб, где начинал карьеру 26 лет назад

До этого он около 20 лет отыграл в "Ювентусе", а также переходил во французский ПСЖ.

17 июня, 10:12
<p>Фото © Zuma/TASS</p>

Фото © Zuma/TASS

Видео © Twitter / Parma Calcio 1913

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком родного для себя клуба "Парма", в котором 26 лет назад начинал свою карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Именно в составе "Пармы" 17-летний Буффон дебютировал в ноябре 1995 года. После этого в 2001-м он перешёл в "Ювентус", где в общей сложности провёл почти 20 лет, а также переходил во французский ПСЖ.

Буффон покинет "Ювентус" по окончании сезона

Буффон покинет "Ювентус" по окончании сезона

При этом завершать карьеру Буффон пока не намерен. Добавим, что по итогам прошлого сезона "Парма" заняла последнее место в чемпионате Италии и вылетела в Серию B.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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