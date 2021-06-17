Буффон вернулся в родной клуб, где начинал карьеру 26 лет назад

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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком родного для себя клуба "Парма", в котором 26 лет назад начинал свою карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Именно в составе "Пармы" 17-летний Буффон дебютировал в ноябре 1995 года. После этого в 2001-м он перешёл в "Ювентус", где в общей сложности провёл почти 20 лет, а также переходил во французский ПСЖ.