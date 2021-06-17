Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Фиорентины". Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

В заявлении клуба отмечается, что решение об уходе 43-летнего специалиста было принято по обоюдному согласованию сторон.

Накануне известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил на своём сайте, что у Гаттузо возникли разногласия с владельцем "Фиорентины" Рокко Коммиссо и спортивным директором клуба Джанкарло Антоньони. Им не удалось договориться о планах усиления состава в межсезонье.

Гаттузо возглавил команду 26 мая. Ранее он был главным тренером "Наполи", с которым не смог пробиться в Лигу чемпионов.

По ходу минувшего сезона "Фиорентина" дважды меняла тренеров. Сначала на место Джузеппе Якини пришёл Чезаре Пранделли, а затем он же сменил последнего, когда тот был отправлен в отставку.