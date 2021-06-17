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Тренерская чехарда в "Фиорентине": У Кокорина второй раз за месяц сменился наставник

Бывший футболист сборной России перешёл в итальянский клуб в конце января. В его составе он выходил на поле четыре раза, не отметившись результативными действиями.

17 июня, 08:56
<p>Александр Кокорин. Фото © Zuma / TASS</p>

Александр Кокорин. Фото © Zuma / TASS

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Фиорентины". Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

В заявлении клуба отмечается, что решение об уходе 43-летнего специалиста было принято по обоюдному согласованию сторон.

Накануне известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил на своём сайте, что у Гаттузо возникли разногласия с владельцем "Фиорентины" Рокко Коммиссо и спортивным директором клуба Джанкарло Антоньони. Им не удалось договориться о планах усиления состава в межсезонье.

Гаттузо возглавил команду 26 мая. Ранее он был главным тренером "Наполи", с которым не смог пробиться в Лигу чемпионов.

Новый наставник Кокорина: "Фиорентина" объявила имя будущего главного тренера

Новый наставник Кокорина: "Фиорентина" объявила имя будущего главного тренера

По ходу минувшего сезона "Фиорентина" дважды меняла тренеров. Сначала на место Джузеппе Якини пришёл Чезаре Пранделли, а затем он же сменил последнего, когда тот был отправлен в отставку.

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С января за "Фиорентину" выступает бывший футболист сборной России Александр Кокорин, перешедший из московского "Спартака". В составе итальянского клуба он выходил на поле четыре раза, не отметившись результативными действиями.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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