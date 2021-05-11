Буффон покинет "Ювентус" по окончании сезона
О завершении карьеры 43-летний голкипер пока не сообщает.
Фото © Zuma / TASS
43-летний вратарь Джанлуиджи Буффон сообщил, что уходит из туринского "Ювентуса".
"Я определился с будущим. Я принял решение не продлевать контракт с "Ювентусом" и уйти по окончании этого сезона", — приводит слова Буффона BeIn Sports.
При этом он не исключил того, что может завершить карьеру, если не получит нового вызова. По некоторым данным, выдающийся вратарь намерен вернуться в "Парму", где Буффон начал свой профессиональный путь.
Буффон — легенда "Юве". В команду он вернулся в 2019 году. За это время он провёл 16 матчей, в которых пропустил 13 мячей.
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