Буффон покинет "Ювентус" по окончании сезона

43-летний вратарь Джанлуиджи Буффон сообщил, что уходит из туринского "Ювентуса".

"Я определился с будущим. Я принял решение не продлевать контракт с "Ювентусом" и уйти по окончании этого сезона", — приводит слова Буффона BeIn Sports.

При этом он не исключил того, что может завершить карьеру, если не получит нового вызова. По некоторым данным, выдающийся вратарь намерен вернуться в "Парму", где Буффон начал свой профессиональный путь.

Буффон — легенда "Юве". В команду он вернулся в 2019 году. За это время он провёл 16 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

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