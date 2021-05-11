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СМИ: "Спартак" расторг контракт с избившим пешехода Гулиевым

С большой долей вероятности он вернётся в "Ростов" на правах свободного агента.

11 мая 2021, 12:22
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитником Аязом Гулиевым, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на близкий к клубу источник.

По данным издания, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. При этом, как сообщает портал "РБ-Спорт", в ближайшее время Гулиев вернётся в "Ростов" на правах свободного агента. Добавим, что за команду с берегов Дона он выступал в 2018 году.

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В этом сезоне Гулиев не провёл ни одного матча в составе "Спартака", в прошлом же он выходил на поле 11 раз, однако не отметился какими-либо результативными действиями. Добавим, что в апреле 2019 года Гулиев избил иностранца на пешеходном переходе в Москве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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