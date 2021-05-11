СМИ: "Спартак" расторг контракт с избившим пешехода Гулиевым
С большой долей вероятности он вернётся в "Ростов" на правах свободного агента.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитником Аязом Гулиевым, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на близкий к клубу источник.
По данным издания, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. При этом, как сообщает портал "РБ-Спорт", в ближайшее время Гулиев вернётся в "Ростов" на правах свободного агента. Добавим, что за команду с берегов Дона он выступал в 2018 году.
В этом сезоне Гулиев не провёл ни одного матча в составе "Спартака", в прошлом же он выходил на поле 11 раз, однако не отметился какими-либо результативными действиями. Добавим, что в апреле 2019 года Гулиев избил иностранца на пешеходном переходе в Москве.
Выбор редакции
Буффон покинет "Ювентус" по окончании сезона
Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани
Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова
Лайф узнал имена погибших в результате стрельбы в гимназии в Казани
Самойлова снялась в бикини рядом с Джиганом, и теперь фанаты гадают, кто из них родил четверых детей
Комментариев: 0