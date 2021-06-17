Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что решение об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера было принято совместно с хорватским специалистом после консультаций. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону, это решение не стало исключением. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы", — отметил Бабаев.

Олич покинул ЦСКА 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба назначили бывшего защитника команды Алексея Березуцкого.

41-летний специалист, ранее входивший в тренерский штаб сборной Хорватии, возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. Контракт Олича с красно-синими был рассчитан до июня 2022 года.