"Разошлись во мнениях": Гендиректор ЦСКА объяснил отставку Олича с поста главного тренера
Причиной разногласия с 41-летним хорватским специалистом стали организационные вопросы.
Ивица Олич. Фото © ПФК ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что решение об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера было принято совместно с хорватским специалистом после консультаций. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону, это решение не стало исключением. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы", — отметил Бабаев.
Олич покинул ЦСКА 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба назначили бывшего защитника команды Алексея Березуцкого.
41-летний специалист, ранее входивший в тренерский штаб сборной Хорватии, возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. Контракт Олича с красно-синими был рассчитан до июня 2022 года.
Под руководством хорвата армейцы финишировали на шестом месте в таблице чемпионата России и впервые за последние 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.
Комментариев: 0