В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами
Сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения.
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Агрегаторам такси в Москве пришли письма с требованием прекратить подключать водителей с иностранными водительскими удостоверениями. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта столицы.
"МАДИ (Московская административная дорожная инспекция. — Прим. Лайфа) потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что за 2021 год инспекторы МАДИ на дорогах города выявили больше 1,7 тысячи таких случаев: водители-иностранцы с опытом вождения меньше трёх лет получали заказы от крупных сервисов. Это является нарушением действующего законодательства. Кроме того, это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулём автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом.
В МАДИ напомнили, что сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. Допускается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее трёх лет.
Ранее в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг. Аналогичные меры были введены в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Кроме того, обязательная вакцинация была введена в Кузбассе и на Сахалине.
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