Мигранты в Подмосковье могут привиться от ковида при наличии ОМС и регистрации
Ранее в области, а также в Москве, Кузбассе и на Сахалине ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.
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Мигранты смогут сделать прививку от ковида в Подмосковье при наличии временной регистрации и полиса ОМС. Об этом заявила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
"Иностранцев и мигрантов мы можем прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация или полис ОМС", — отметила она.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине. Власти Московской области также постановили, что водителей общественного транспорта и такси не будут допускать к работе в случае отказа от прививки.
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