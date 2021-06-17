Госдума приняла закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Ожидается, что документ вступит в силу уже с начала следующего года.

Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли закон о "приземлении" IT-гигантов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что из-за отсутствия в законодательстве прямых обязанностей для интернет-компаний формально они оставались вне российской юрисдикции. Теперь же, когда документ вступит силу, IT-гиганты с ежедневной аудиторий свыше полумиллиона россиян должны будут открывать официальные представительства в России или учреждать юрлица для прямой связи с российскими властями.

"Также документ предусматривает ряд "мер понуждения". В частности, речь идёт о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян", — говорится в сообщении Госдумы.