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Госдума приняла закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Ожидается, что документ вступит в силу уже с начала следующего года.

17 июня, 09:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли закон о "приземлении" IT-гигантов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что из-за отсутствия в законодательстве прямых обязанностей для интернет-компаний формально они оставались вне российской юрисдикции. Теперь же, когда документ вступит силу, IT-гиганты с ежедневной аудиторий свыше полумиллиона россиян должны будут открывать официальные представительства в России или учреждать юрлица для прямой связи с российскими властями.

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"Также документ предусматривает ряд "мер понуждения". В частности, речь идёт о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян", — говорится в сообщении Госдумы.

Как сообщал Лайф, аналогичные требования будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Интернете. Ожидается, что документ вступит в силу в январе следующего года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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