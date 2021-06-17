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Город уходит под воду: Сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки

Спасатели эвакуируют местных жителей и призывают отказаться от поездок на личном транспорте.

17 июня, 07:59

Фото © Соцсети

Сильнейший ливень затопил улицы Керчи, оставив без света центр города. Видео © Соцсети

Более 200 домов оказались подтоплены в Керчи после сильнейшего ливня, который обрушился на город минувшей ночью. Под воду ушли дороги, тротуары и припаркованные автомобили.

Как сообщили в местной администрации, из-за непогоды оказалась обесточена вся центральная часть города, включая больницу. Для подачи электричества в медучреждение сейчас устанавливается генератор. Спасатели эвакуируют местных жителей и ликвидируют последствия подтопления. Также с рабочим визитом в город прибыл глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Из-за сильного дождя из берегов вышли реки Джарджава и Мелек-Чесме, что протекают в южной и центральной частях города. Местные власти призвали автовладельцев воздержаться от поездок на личном транспорте, даже если в их районе последствия ливня несерьёзные. Некоторые жители передвигаются по улицам на лодках.

Ранее Лайф сообщал, что сильный ливень затопил Саратов, заставив жителей плавать по улицам.

В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке

В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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