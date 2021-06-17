Сильнейший ливень затопил улицы Керчи, оставив без света центр города. Видео © Соцсети

Более 200 домов оказались подтоплены в Керчи после сильнейшего ливня, который обрушился на город минувшей ночью. Под воду ушли дороги, тротуары и припаркованные автомобили.

Как сообщили в местной администрации, из-за непогоды оказалась обесточена вся центральная часть города, включая больницу. Для подачи электричества в медучреждение сейчас устанавливается генератор. Спасатели эвакуируют местных жителей и ликвидируют последствия подтопления. Также с рабочим визитом в город прибыл глава Республики Крым Сергей Аксёнов.











Из-за сильного дождя из берегов вышли реки Джарджава и Мелек-Чесме, что протекают в южной и центральной частях города. Местные власти призвали автовладельцев воздержаться от поездок на личном транспорте, даже если в их районе последствия ливня несерьёзные. Некоторые жители передвигаются по улицам на лодках.