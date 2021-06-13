В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке. Видео © Соцсети

В Индии сильные муссонные ливни приводят к различным негативным последствиям. Очевидцы делятся видео произошедшего в соцсетях. Так, на одном из роликов запечатлено, что автомобиль уходит под воду прямо на парковке.

На кадрах видно, что машина в определённый момент теряет опору под передними колёсами и начинает крениться, постепенно падая в яму, образовавшуюся после обвала покрытия. Провал оказался настолько глубоким, что транспорт ушёл под воду полностью.

О том, где произошёл инцидент и есть ли пострадавшие, не сообщается, однако, судя по кадрам, в момент происшествия автомобиль был пуст.