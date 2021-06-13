В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке
Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Судя по кадрам, автомобиль в момент происшествия был пуст.
В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке. Видео © Соцсети
В Индии сильные муссонные ливни приводят к различным негативным последствиям. Очевидцы делятся видео произошедшего в соцсетях. Так, на одном из роликов запечатлено, что автомобиль уходит под воду прямо на парковке.
На кадрах видно, что машина в определённый момент теряет опору под передними колёсами и начинает крениться, постепенно падая в яму, образовавшуюся после обвала покрытия. Провал оказался настолько глубоким, что транспорт ушёл под воду полностью.
О том, где произошёл инцидент и есть ли пострадавшие, не сообщается, однако, судя по кадрам, в момент происшествия автомобиль был пуст.
Ранее Лайф рассказывал, что рухнувший в Индии дом раздавил 11 человек. Среди погибших оказалось восемь детей. Есть предположение, что причиной трагедии стало подтопление здания — начался сезон дождей.
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