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В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Судя по кадрам, автомобиль в момент происшествия был пуст.

13 июня, 14:46

В Индии после сильных ливней машина ушла под воду прямо на стоянке. Видео © Соцсети

В Индии сильные муссонные ливни приводят к различным негативным последствиям. Очевидцы делятся видео произошедшего в соцсетях. Так, на одном из роликов запечатлено, что автомобиль уходит под воду прямо на парковке.

На кадрах видно, что машина в определённый момент теряет опору под передними колёсами и начинает крениться, постепенно падая в яму, образовавшуюся после обвала покрытия. Провал оказался настолько глубоким, что транспорт ушёл под воду полностью.

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О том, где произошёл инцидент и есть ли пострадавшие, не сообщается, однако, судя по кадрам, в момент происшествия автомобиль был пуст.

Ранее Лайф рассказывал, что рухнувший в Индии дом раздавил 11 человек. Среди погибших оказалось восемь детей. Есть предположение, что причиной трагедии стало подтопление здания — начался сезон дождей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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