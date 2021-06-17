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Протаранил пять машин: Лихач на Audi устроил жуткое массовое ДТП в Нефтеюганске

В результате столкновения был госпитализирован только один из водителей.

17 июня, 07:53

Видео © Соцсети

Жёсткая авария с шестью автомобилями произошла на одной из улиц в Нефтеюганске. Виновником аварии стал водитель Audi, который снёс на встречке внедорожник Toyota и протаранил ещё четыре машины, сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД России.

"По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с пятью авто, госпитализирован был только водитель ВАЗа", — пояснил собеседник Лайфа.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП. Напротив дома 1Б по бульвару Профсоюзов при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. После аварии виновник ДТП, его 13-летняя пассажирка, а также двое пассажиров "шкоды" с травмами были доставлены в больницу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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