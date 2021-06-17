Видео © Соцсети

Жёсткая авария с шестью автомобилями произошла на одной из улиц в Нефтеюганске. Виновником аварии стал водитель Audi, который снёс на встречке внедорожник Toyota и протаранил ещё четыре машины, сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД России.

"По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с пятью авто, госпитализирован был только водитель ВАЗа", — пояснил собеседник Лайфа.