Протаранил пять машин: Лихач на Audi устроил жуткое массовое ДТП в Нефтеюганске
В результате столкновения был госпитализирован только один из водителей.
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Жёсткая авария с шестью автомобилями произошла на одной из улиц в Нефтеюганске. Виновником аварии стал водитель Audi, который снёс на встречке внедорожник Toyota и протаранил ещё четыре машины, сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД России.
"По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с пятью авто, госпитализирован был только водитель ВАЗа", — пояснил собеседник Лайфа.
А ранее Лайф рассказывал, как в Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП. Напротив дома 1Б по бульвару Профсоюзов при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. После аварии виновник ДТП, его 13-летняя пассажирка, а также двое пассажиров "шкоды" с травмами были доставлены в больницу.
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