Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи. Видео © "Крыминформ"

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что его лодку во время передвижения по затопленной осадками Керчи сопровождали сотрудники МЧС в гидрокостюмах, сообщает "Крыминформ".

"Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был... Поэтому предлагаю паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех. Плавают целое утро. Если кто-то хотел, чтобы я полтора часа ждал гидрокостюм моего размера. Ну, хорошо. В следующий раз буду возить с собой", — отметил глава региона.

Напомним, ранее несколько человек попали на видео, когда вплавь следовали за лодкой с главой Республики Крым. На кадрах видно трёх мужчин, которые кролем плывут за Аксёновым и его спутниками. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство позже опровергло эту информацию.