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"Предлагаю паразитирование снять": Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи

Ранее пользователей Сети озадачили трое пловцов, сопровождавшие главу региона.

17 июня, 10:33

Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи. Видео © "Крыминформ"

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что его лодку во время передвижения по затопленной осадками Керчи сопровождали сотрудники МЧС в гидрокостюмах, сообщает "Крыминформ".

"Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был... Поэтому предлагаю паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех. Плавают целое утро. Если кто-то хотел, чтобы я полтора часа ждал гидрокостюм моего размера. Ну, хорошо. В следующий раз буду возить с собой", — отметил глава региона.

Напомним, ранее несколько человек попали на видео, когда вплавь следовали за лодкой с главой Республики Крым. На кадрах видно трёх мужчин, которые кролем плывут за Аксёновым и его спутниками. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство позже опровергло эту информацию.

Город уходит под воду: Сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки

Город уходит под воду: Сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки

При этом ситуация в Керчи остаётся сложной — в городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Местами вода поднялась более чем на метр от земли, затоплены улицы, автомобили, подъезды. Потоки сносят ларьки, пациентов больниц приходится эвакуировать на лодках.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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