Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи
Глава Крыма решил лично посмотреть на масштабы затопления и проверить, как для местных жителей организованы пункты временного размещения.
Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи. Видео © Соцсети
Несколько человек попали на камеру, когда вплавь следовали за лодкой с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. На кадрах видно трёх мужчин, которые кролем плывут за руководителем региона и его спутниками.
При этом в Сети обратили внимание на одежду героев видео, которая напоминает форму спасателей. Некоторых кадры насмешили, другие пожалели "сотрудников МЧС" из-за их тяжёлой работы. В ГУ МЧС республики поспешили откреститься от пловцов.
"Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет", — заверили в управлении.
Напомним, что ранее местные жители опубликовали в соцсетях видео с затопленными улицами города Керчи. Местами вода поднялась более чем на метр от земли, затопив по крышу легковые автомобили. В некоторых местах она стала поступать на первые этажи домов, затапливая подъезды. В администрации города также сообщили, что в спасательной операции задействованы шесть лодок, более 10 единиц крупной техники. Людей эвакуируют. Для жителей организован пункт временного размещения.
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