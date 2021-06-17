Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи. Видео © Соцсети

Несколько человек попали на камеру, когда вплавь следовали за лодкой с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. На кадрах видно трёх мужчин, которые кролем плывут за руководителем региона и его спутниками.

При этом в Сети обратили внимание на одежду героев видео, которая напоминает форму спасателей. Некоторых кадры насмешили, другие пожалели "сотрудников МЧС" из-за их тяжёлой работы. В ГУ МЧС республики поспешили откреститься от пловцов.

"Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет", — заверили в управлении.