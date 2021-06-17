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Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи

Глава Крыма решил лично посмотреть на масштабы затопления и проверить, как для местных жителей организованы пункты временного размещения.

17 июня, 08:34

Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи. Видео © Соцсети

Несколько человек попали на камеру, когда вплавь следовали за лодкой с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. На кадрах видно трёх мужчин, которые кролем плывут за руководителем региона и его спутниками.

При этом в Сети обратили внимание на одежду героев видео, которая напоминает форму спасателей. Некоторых кадры насмешили, другие пожалели "сотрудников МЧС" из-за их тяжёлой работы. В ГУ МЧС республики поспешили откреститься от пловцов.

"Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет", — заверили в управлении.

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Напомним, что ранее местные жители опубликовали в соцсетях видео с затопленными улицами города Керчи. Местами вода поднялась более чем на метр от земли, затопив по крышу легковые автомобили. В некоторых местах она стала поступать на первые этажи домов, затапливая подъезды. В администрации города также сообщили, что в спасательной операции задействованы шесть лодок, более 10 единиц крупной техники. Людей эвакуируют. Для жителей организован пункт временного размещения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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