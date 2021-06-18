В Башкирии запретили непривитым жителям без отрицательного ПЦР-теста ходить в кафе и музеи

Теперь купить товары или получить услуги можно только при наличии отрицательного теста на ковид или вакцинации. Такие же бумаги с 22 июня нужны будут для посещения музеев, театров, кинотеатров и ночных клубов. А с 29 июня посещать рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны, санаторно-курортные организации, студенческие общежития, салоны красоты тоже можно будет только по сертификату вакцинации или справке об отсутствии коронавируса.