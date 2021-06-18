В Башкирии запретили непривитым жителям без отрицательного ПЦР-теста ходить в кафе и музеи
Это правило распространяется на посещение всех общественных мест, а также покупку товаров и услуг.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Власти Башкирии ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. О мерах объявил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Теперь купить товары или получить услуги можно только при наличии отрицательного теста на ковид или вакцинации. Такие же бумаги с 22 июня нужны будут для посещения музеев, театров, кинотеатров и ночных клубов. А с 29 июня посещать рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны, санаторно-курортные организации, студенческие общежития, салоны красоты тоже можно будет только по сертификату вакцинации или справке об отсутствии коронавируса.
Напомним, что ограничительные меры из-за коронавируса введены уже в нескольких регионах. Например, в Кузбассе и на Сахалине ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Также в Подмосковье водители автобусов и такси не будут допущены к работе без справки о вакцинации.
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