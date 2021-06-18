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"Это неудивительно": Разработчик "Спутника V" объяснил взрывной рост заболеваемости ковидом в Москве

Владимир Гущин подчеркнул необходимость убедить людей вакцинироваться. Для этого, по его мнению, сейчас в столице вынуждены "включать кнут и пряник".

18 июня, 10:18

Разработчик "Спутника V" объяснил взрывной рост заболеваемости ковидом в Москве. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Прошедшие две волны коронавируса естественным образом не смогли сформировать коллективный иммунитет, в чём кроется одна из причин нынешней вспышки заболеваемости. Об этом в шоу "Дайте сказать!" заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, который является одним из разработчиков "Спутника V".

"Безусловно, текущая вспышка в Москве говорит о том, что, несмотря на то что волна прошла первая, волна прошла осенью, — эти волны сами по себе естественным образом не смогли сформировать коллективный иммунитет. То есть коллективный иммунитет — это некий феномен, который начинает работать только тогда, когда в популяции людей достигает такого количества переболевших или вакцинированных, когда мы можем рассчитывать на защиту от последующих вспышек", — сказал он.

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Врач отметил, что в России у каждого есть возможность привиться, и это самое главное, если мы говорим о создании коллективного иммунитета. Другое дело, что медики, вероятно, плохо убеждают людей вакцинироваться. И, наверное, пока не исчерпали все средства, а потому вынуждены включать кнут и пряник, чтобы расположить людей к вакцинации.

"Большое количество людей, которые ранее перенесли в первую волну, вторую сейчас заболевают повторно, потому что мы видим, что у тех людей, которые ранее перенесли заболевание, у 40% нет антител. Поэтому это неудивительно, что они заболевают повторно", — подытожил Гущин.

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Полную версию шоу "Дайте сказать!" с Владимиром Гущиным смотрите здесь. Он рассказал, как образуются новые штаммы и почему большая часть россиян до сих пор не понимает опасности коронавируса, развеял самые популярные мифы о вакцинации и раскрыл, как ковид может обмануть наш иммунитет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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