Разработчик "Спутника V" объяснил взрывной рост заболеваемости ковидом в Москве. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Прошедшие две волны коронавируса естественным образом не смогли сформировать коллективный иммунитет, в чём кроется одна из причин нынешней вспышки заболеваемости. Об этом в шоу "Дайте сказать!" заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, который является одним из разработчиков "Спутника V".

"Безусловно, текущая вспышка в Москве говорит о том, что, несмотря на то что волна прошла первая, волна прошла осенью, — эти волны сами по себе естественным образом не смогли сформировать коллективный иммунитет. То есть коллективный иммунитет — это некий феномен, который начинает работать только тогда, когда в популяции людей достигает такого количества переболевших или вакцинированных, когда мы можем рассчитывать на защиту от последующих вспышек", — сказал он.

Врач отметил, что в России у каждого есть возможность привиться, и это самое главное, если мы говорим о создании коллективного иммунитета. Другое дело, что медики, вероятно, плохо убеждают людей вакцинироваться. И, наверное, пока не исчерпали все средства, а потому вынуждены включать кнут и пряник, чтобы расположить людей к вакцинации.

"Большое количество людей, которые ранее перенесли в первую волну, вторую сейчас заболевают повторно, потому что мы видим, что у тех людей, которые ранее перенесли заболевание, у 40% нет антител. Поэтому это неудивительно, что они заболевают повторно", — подытожил Гущин.