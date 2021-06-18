За прошедшие сутки в Москве выявили 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением ковида.

Это максимальное число заболевших за всё время с начала пандемии. За последние 24 часа число заболевших увеличилось на 46%. Всего в столице с начала эпидемии выявлено 1 269 145 инфицированных, из которых 1 110 399 (+3784 за сутки) вылечились, а 21 276 пациентов скончались. За сутки зафиксировано ещё 78 летальных исходов.