НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин предупреждал: В Москве за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса

Это максимальное число заболевших за всё время с начала пандемии. При этом за последние 24 числа количество инфицированных увеличилось на 46%.

18 июня, 08:30
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За прошедшие сутки в Москве выявили 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением ковида.

Это максимальное число заболевших за всё время с начала пандемии. За последние 24 часа число заболевших увеличилось на 46%. Всего в столице с начала эпидемии выявлено 1 269 145 инфицированных, из которых 1 110 399 (+3784 за сутки) вылечились, а 21 276 пациентов скончались. За сутки зафиксировано ещё 78 летальных исходов.

Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве

Закрывают танцполы и фан-зоны: Собянин объявил о новых антиковидных ограничениях в Москве

Напомним, о том, что в Москве число новых случаев может превысить отметку в девять тысяч, накануне предупреждал мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация в столице ухудшается буквально ежедневно. Кроме того, действует новая мутация вируса, более агрессивная и с быстрой передачей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве запись на вакцинацию выросла в четыре раза за сутки

сегодня в 08:28

В России за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса, это максимум с 1 февраля

сегодня в 08:37

Вирусолог объяснил, сколько раз надо прививаться переболевшим ковидом

сегодня в 08:14

"Задумка режиссёра": Во МХАТе рассказали, что Бузова в спектакле пела под фонограмму

сегодня в 08:45

Проводил девушку и догнал жертву: Жестоко убивший школьницу подросток был влюблён в её подругу

сегодня в 08:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1