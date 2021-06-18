СМИ: Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона из-за коронавирусных ограничений

Финал чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, УЕФА попросил освободить политиков, спонсоров и представителей вещательных организаций вещателей от необходимости проходить карантин по прибытии в Великобританию из-за коронавирусных ограничений. Сообщается, что в случае отказа британских властей выполнить данную просьбу решающий матч турнира пройдёт в венгерской столице.

Будапешт является единственным городом, принимающим матчи Евро-2020, в котором нет ограничений по заполняемости трибун на стадионе. На этой неделе на игре сборных Венгрии и Португалии (0:3) присутствовало более 55 тыс. зрителей.



При этом в УЕФА опровергли планы по переносу финала чемпионата Европы.

"Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдёт в Лондоне", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.