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СМИ: Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона из-за коронавирусных ограничений

При этом в УЕФА уверены, что ничего менять не придётся и весь турнир пройдёт по заранее утверждённому плану.

18 июня, 08:09
<p>Фото © PA / TASS</p>

Фото © PA / TASS

Финал чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, УЕФА попросил освободить политиков, спонсоров и представителей вещательных организаций вещателей от необходимости проходить карантин по прибытии в Великобританию из-за коронавирусных ограничений. Сообщается, что в случае отказа британских властей выполнить данную просьбу решающий матч турнира пройдёт в венгерской столице.

Будапешт является единственным городом, принимающим матчи Евро-2020, в котором нет ограничений по заполняемости трибун на стадионе. На этой неделе на игре сборных Венгрии и Португалии (0:3) присутствовало более 55 тыс. зрителей.

При этом в УЕФА опровергли планы по переносу финала чемпионата Европы.

"Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдёт в Лондоне", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

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Финал Евро-2020 запланирован на 11 июля. Он, как и оба полуфинала, должен пройти на лондонском стадионе "Уэмбли".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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