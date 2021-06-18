😄Андрей Ярмоленко продолжает флэшмоб с бутылками на пресс-конференции Евро-2020. Зацените ответочку Роналду, Погбе и Локателли👇 pic.twitter.com/PIj28eTapQ — Телеспорт (@telesporttv) June 17, 2021

Украинский форвард Андрей Ярмоленко на пресс-конференции после матча с Северной Македонией на Евро-2020 придвинул к себе бутылки с безалкогольными напитками. Таким образом спортсмен отреагировал на действия Криштиану Роналду, который отодвинул бутылку Coca-Cola после матча с венграми. Видео опубликовано в аккаунте "Телеспорт" в "Твиттере".

"Я видел, как Роналду убрал Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken! Свяжитесь со мной!" — заметил после пресс-конференции Ярмоленко.