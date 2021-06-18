"Сoca-Cola, Heineken, свяжитесь со мной!": Футболист сборной Украины потроллил Роналду за отказ от газировки
После нескольких матчей на Евро-2020 футболисты устроили своеобразный флешмоб, начав отодвигать бутылки на пресс-конференциях. Андрей Ярмоленко решил воспользоваться ситуацией и прорекламировать себя.
Кадр из видео © Twitter / telesporttv
😄Андрей Ярмоленко продолжает флэшмоб с бутылками на пресс-конференции Евро-2020. Зацените ответочку Роналду, Погбе и Локателли👇 pic.twitter.com/PIj28eTapQ— Телеспорт (@telesporttv) June 17, 2021
Украинский форвард Андрей Ярмоленко на пресс-конференции после матча с Северной Македонией на Евро-2020 придвинул к себе бутылки с безалкогольными напитками. Таким образом спортсмен отреагировал на действия Криштиану Роналду, который отодвинул бутылку Coca-Cola после матча с венграми. Видео опубликовано в аккаунте "Телеспорт" в "Твиттере".
"Я видел, как Роналду убрал Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken! Свяжитесь со мной!" — заметил после пресс-конференции Ярмоленко.
Напомним, ранее футболисты устроили своеобразный флешмоб, начав отодвигать бутылки на пресс-конференциях Евро-2020. Первым так поступил Криштиану Роналду — и это сразу же сказалось на акциях гиганта. Затем нападающего поддержали француз Поль Погба и итальянец Мануэль Локателли. Пришлось вмешиваться УЕФА.
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