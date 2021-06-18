Эксперты раскрыли рацион профессиональных футболистов и его стоимость

Аналитики Сбера подробно изучили меню футбольной команды. Специалисты просчитали рацион игроков при обычном режиме и накануне матчей. Если питаться так, как футболист, то меню по российским ценам в тренировочную неделю обойдётся на 1,6 тысячи рублей дешевле, чем на сборах перед игрой.

Как пишет "Российская газета", чаще всего в командах меню составляет диетолог, который ориентируется на личные особенности спортсменов: рост, вес, процент жира и мышц. Каждый игрок должен ежедневно получать определённое количество белков, жиров и углеводов. Как правило, ему достаточно трёх – трёх с половиной тысяч килокалорий, а перед важными матчами — до пяти тысяч.

В обычный день необходимо принимать пищу четыре раза. На завтрак футболистам могут давать геркулесовую кашу, варёные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок, на обед — суп, мясо с овощами, фрукты и выпечку. Перекус обычно состоит из кисломолочных продуктов, фруктов и выпечки. На ужин спортсмены употребляют небольшую порцию пасты, овощи и фрукты, а также напитки без сахара.

Как подсчитали в "Сбер.Маркете", в среднем по России недельный набор продуктов для такого меню стоит примерно 2,3 тысячи рублей. Причём различия между ценами в регионах (аналитики брали Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов-на-Дону) незначительны. Самый дешёвый вариант удалось подобрать в Краснодаре (2,221 тысячи), самый дорогой — в Петербурге (2,329 тысячи).

Отметим, что за неделю до матча тренировок становится больше, а их интенсивность повышается. В этот период спортсмен сжигает больше калорий, поэтому в его рацион добавляют орехи, оливковое и растительное масла, бобовые и жареное мясо — источники белка и жира. При этом "правильный" футболист полностью отказывается от газированных напитков, фастфуда, чипсов и сухариков, продуктов на фритюре и алкоголя.

Недельное питание на сборах перед матчем в среднем по РФ может обойтись почти в четыре тысячи рубля. В Москве продукты чуть дороже. В южных городах общая сумма вышла на 120–140 рублей меньше средней.

Терапевт сервиса "Сбер.Здоровье" Анна Маркович рассказала, что период соревнований является максимально трудозатратным в тренировочном цикле спортсмена.

"Неизбежны микротравмы мышц, нагрузка на сердечно-сосудистую систему, физическое и эмоциональное перенапряжение. Всё это провоцирует постоянный выброс гормонов стресса — катехоламинов и кортизола. Они усложняют восстановление после нагрузки, повышая потребность в белке. В таком режиме необходимо обеспечить организму поступление достаточного количества энергии, стараясь сохранить полноценный сон и здоровое питание", — подчеркнула она.

Маркович добавила, что при постоянном стрессе аппетит снижается, поэтому крайне важно составление разнообразного рациона. Полное исключение "вредной" пищи помогает избежать тяжести в организме и обострения хронических заболеваний, что играет весомую роль для футболистов.