Россиянам рассказали о приложениях на смартфоне для защиты от телефонных мошенников

Эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум объяснил, как с помощью приложений на смартфоне защититься от телефонных мошенников. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Зачастую жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. Специалист посоветовал поставить на телефоны людей старшего возраста приложения, определяющие номер и отражающие на экране информацию о звонящем.

"Люди, которые хотят легко нажиться на стариках, находятся везде и всегда. Нужно соблюдать меры предосторожности. Если у родственника телефон не кнопочный, а смартфон на Android или iOS, то надо ставить приложения-определители", — сказал эксперт.

Керценбаум пояснил, что приложения-определители берут данные о звонящем из базы номеров, которую можно пополнять. Это делают в том числе и сами граждане, каждый телефон мошенников получает соответствующую пометку. При этом эксперт по кибербезопасности советует устанавливать отечественные сервисы для максимальной эффективности.

"Эти приложения бесплатные, поэтому проблем с их установкой нет. Также они не нарушают приватности, поскольку данные о том, кто вам звонит, никуда не выгружают, всё сохраняется локально", — подчеркнул специалист.