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Россиянам рассказали о приложениях на смартфоне для защиты от телефонных мошенников

Зачастую жертвами злоумышленников становятся пожилые люди, поэтому для них это особенно актуально.

18 июня, 03:02

Фото © ТАСС / РА

Эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум объяснил, как с помощью приложений на смартфоне защититься от телефонных мошенников. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Зачастую жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. Специалист посоветовал поставить на телефоны людей старшего возраста приложения, определяющие номер и отражающие на экране информацию о звонящем.

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"Люди, которые хотят легко нажиться на стариках, находятся везде и всегда. Нужно соблюдать меры предосторожности. Если у родственника телефон не кнопочный, а смартфон на Android или iOS, то надо ставить приложения-определители", — сказал эксперт.

Керценбаум пояснил, что приложения-определители берут данные о звонящем из базы номеров, которую можно пополнять. Это делают в том числе и сами граждане, каждый телефон мошенников получает соответствующую пометку. При этом эксперт по кибербезопасности советует устанавливать отечественные сервисы для максимальной эффективности.

"Эти приложения бесплатные, поэтому проблем с их установкой нет. Также они не нарушают приватности, поскольку данные о том, кто вам звонит, никуда не выгружают, всё сохраняется локально", — подчеркнул специалист.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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