Избрана мера пресечения осквернившим памятник Пешкову приморским школьницам

Олег Пешков погиб 24 ноября 2015 года в Сирии. Турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ, командиром которого он был. Лётчики катапультировались. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись, а Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем они издевались над его телом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич. Позднее ответственность за убийство российского пилота взял на себя главарь террористов Альпарслан Челик.