Избрана мера пресечения осквернившим памятник Пешкову приморским школьницам
Ранее стало известно, что родителей девочек также привлекут к ответственности.
Кадр из видео © УМВД России по Приморскому краю
Двух юных жительниц Приморского края, осквернивших памятник Герою Россию лётчику Олегу Пешкову, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
"Домашний арест на два месяца", — цитирует представителя СКР РИА "Новости".
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Напомним, две школьницы 14 и 15 лет осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве. Они вырвали цветы, расположенные на мемориале, и раскидали по территории сквера. Кроме того, одна из девушек справила нужду на памятник. В результате на них завели уголовное дело. По данным следствия, во время инцидента нарушительницы были пьяны. Также в УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что привлекут к административной ответственности родителей школьниц.
Олег Пешков погиб 24 ноября 2015 года в Сирии. Турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ, командиром которого он был. Лётчики катапультировались. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись, а Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем они издевались над его телом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич. Позднее ответственность за убийство российского пилота взял на себя главарь террористов Альпарслан Челик.
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