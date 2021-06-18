Американец устроил заезд со стрельбой по городам, одного человека убил и 12 ранил

В американском штате Аризона мужчина на протяжении полутора часов ездил по разным городам и стрелял в людей. В результате его действий один человек погиб и 12 получили ранения, сообщает ABC.

В итоге преступника всё-таки удалось задержать. По данным полиции, он действовал в одиночку. Личность стрелка и его мотивы выясняются. Известно, что злоумышленник посетил восемь разных мест, где открывал огонь. При этом не все пострадавшие получили ранения именно от пуль, некоторых из них госпитализировали с ранами от разбитого стекла после ДТП, произошедшего из-за стрельбы.